В Санкт-Петербурге масштабный пожар возле нефтебазы ''Ручьи'' (фото и видео)

Огромный столб дыма поднялся над Красногвардейским районом в Санкт-Петербурге после взрыва. Отмечается, что пожар разгорелся в районе нефтебазы "Ручьи".

Как сообщают местные паблики, сначала очевидцы сообщили о звуках взрывов. Затем произошел пожар.

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В российском МЧС заявили, что пожар охватил ангар площадью 80 на 10 метров, где хранились газовые баллоны и топливо. Информации о пострадавших нет.

По словам очевидцев, горит здание возле железнодорожной станции "Ручей", что на Пискаревском проспекте, 125.

Напомним, 1 сентября вблизи Москвы в Люберцах после работы ПВО загорелся Томилинский электронный завод, производящий электронику для ракет.

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