В Сбербанке сделали платными ряд услуг: о чем идет речь

Сбербанк ввел новую тарифную политику, сделав платными несколько ранее бесплатных услуг. Теперь клиентам придется платить за большинство стандартных сделок.

Например, проверка остатка на счете через банкомат или обращение в контакт-центр обойдется в 5 гривен. Смена PIN-кода, независимо от способа – через банкомат, POS-терминал или при участии работника банка – обойдется в 15 гривен. Об этом сообщается на сайте Ощадбанка.

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Также изменились условия переводов. Если клиент перечисляет деньги с одной карты Сбербанка на другую, банк будет взимать комиссию в размере 0,5% от суммы перевода плюс дополнительно 3 гривны. А перевод средств по произвольным реквизитам через терминал оценивается в 1% от суммы, но не менее 10 гривен и не более 1000.

Банк объясняет новшество стремлением оптимизировать обслуживание и компенсировать затраты на инфраструктуру.

Напомним, мы уже писали, кому придется вернуть деньги за отопительный сезон.

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