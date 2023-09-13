В Швеции 8-летний мальчик обнаружил на пляже древнюю пряжку викингов (фото)

В Швеции во время семейного отдыха, 8-летний Бруно Тиллем совершил удивительное открытие. Мальчик наткнулся на пляж на древней пряжке ремня викингов.

Артефакт датируется 800–1100 годами нашей эры. Об этом сообщает Newsweek.

"Он просто случайно взял его и продолжал уходить. В конце концов его мама спросила его, что он держит в руках, и, увидев это, она тоже не могла поверить, что это настоящий артефакт", – рассказал отец мальчика.

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Семья связалась с археологом, чтобы спросить, что это за странный с виду объект. Впоследствии стало ясно, что пряжка викингов.

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Объект был вырезан в форме головы животного и украшен. Поэтому семья позвонила местному административному совету Länsstyrelsen, который направил трех археологов для исследования места.

После начальной выборочной проверки исследователи музея Готланда провели полное исследование на месте. Исследователи обнаружили другую пряжку костюма, на этот раз в форме кольца.

Обе пряжки изготовлены из бронзы и относятся к костюмам позднего железного или раннего возраста викингов. Пряжки, выполненные в виде голов животных, обычно ассоциируются с женскими могилами на Готланде, в то время как кольцевые пряжки встречаются как в мужских, так и в женских могилах.

Напомним, в Казахстане обнаружили могилу девушки, которую в бронзовом возрасте похоронили со 150 костями животных.

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