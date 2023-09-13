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В Швеции 8-летний мальчик обнаружил на пляже древнюю пряжку викингов (фото)

Анастасия Крыщук

В Швеции 8-летний мальчик обнаружил на пляже древнюю пряжку викингов (фото)

В Швеции во время семейного отдыха, 8-летний Бруно Тиллем совершил удивительное открытие. Мальчик наткнулся на пляж на древней пряжке ремня викингов.

Артефакт датируется 800–1100 годами нашей эры. Об этом сообщает Newsweek.

"Он просто случайно взял его и продолжал уходить. В конце концов его мама спросила его, что он держит в руках, и, увидев это, она тоже не могла поверить, что это настоящий артефакт", – рассказал отец мальчика.

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Семья связалась с археологом, чтобы спросить, что это за странный с виду объект. Впоследствии стало ясно, что пряжка викингов.

Объект был вырезан в форме головы животного и украшен. Поэтому семья позвонила местному административному совету Länsstyrelsen, который направил трех археологов для исследования места.

В Швеции 8-летний мальчик обнаружил на пляже древнюю пряжку викингов (фото)

После начальной выборочной проверки исследователи музея Готланда провели полное исследование на месте. Исследователи обнаружили другую пряжку костюма, на этот раз в форме кольца.

Обе пряжки изготовлены из бронзы и относятся к костюмам позднего железного или раннего возраста викингов. Пряжки, выполненные в виде голов животных, обычно ассоциируются с женскими могилами на Готланде, в то время как кольцевые пряжки встречаются как в мужских, так и в женских могилах.

В Швеции 8-летний мальчик обнаружил на пляже древнюю пряжку викингов (фото)

Напомним, в Казахстане обнаружили могилу девушки, которую в бронзовом возрасте похоронили со 150 костями животных.

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