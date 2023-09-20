В СНБО Украины предупредили о возможном усилении мобилизации

рРоман Костенко, секретарь Комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке, предупредил, что ситуация с мобилизацией в Украине может углубиться в соответствии с заявлением Генштаба ВСУ о возможной масштабной мобилизации в России на количество от 400 до 700 тысяч человек.

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Он отметил, что Украина уже проводит мобилизационные мероприятия, адаптируясь к возможным действиям россии. В условиях увеличенной мобилизации в россии Украина также может вынуждена будет усилить свои меры в этом направлении.

"Пока мы реагируем на мобилизацию в соответствии с средствами, которые имеют россияне. Например, у них есть примерно 400 тысяч военнослужащих. Поэтому мы реагируем на это, пополняем наши военные подразделения на передовой и создаем новые. Если же мобилизация в россии будет набирать обороты, нам, безусловно, придется увеличивать мобилизацию, чтобы адекватно реагировать", – отметил Костенко.

Народный депутат также отметил, что Россия имеет значительные ресурсы и возможности для вооружения и оборудования своих военных сил, и в случае необходимости эта ситуация может измениться.

"Можно призвать к мобилизации, но качество этого мобилизованного контингента под сомнением. Это может быть лишь количество, которое придет, но не сможет выполнить важные боевые задачи. Однако нам нужно помнить, что около 80% нашей армии состоит из мобилизованных граждан, а не из профессиональных военных кадров. Поэтому мы не можем недооценивать потенциального противника", – подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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