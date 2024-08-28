В ЦНАПе объяснили, когда нужно менять паспорт на ID

Многие украинцы до сих пор пользуются паспортами в виде "книжечки". Однако, со временем все большую популярность приобретают более современные ID-карты. Обязательно ли менять старый паспорт на новый? Разберемся подробнее. Об этом пишет РБК.

Обязательно ли замена паспорта-книжечки?

Нет, украинское законодательство не устанавливает четкий срок, до которого нужно обязательно обменять паспорт-книжечку на ID-карту. Это означает, что вы можете пользоваться своим старым паспортом, пока он остается действительным и не поврежденным.

В каких случаях замена обязательна?

Однако есть несколько ситуаций, когда замена паспорта на ID-карту обязательна:

Утрата или кража паспорта: В случае потери или кражи паспорта необходимо немедленно обратиться в соответствующие органы по оформлению нового документа.

В случае потери или кражи паспорта необходимо немедленно обратиться в соответствующие органы по оформлению нового документа. Повреждение паспорта: Если ваш паспорт поврежден настолько, что его данные не распознаны, вам также придется заменить его на новый.

Если ваш паспорт поврежден настолько, что его данные не распознаны, вам также придется заменить его на новый. Изменение персональных данных: В случае смены фамилии, имени или отчества необходимо внести соответствующие изменения в паспорт.

В случае смены фамилии, имени или отчества необходимо внести соответствующие изменения в паспорт. Несвоевременная замена фото: Если вы достигли 25 или 45 лет и не вклеили новое фото в паспорт в течение месяца, то нужно будет заменить документ (кроме случаев, когда это событие пришлось на период военного положения).

Преимущества ID-карты:

Компактность и удобство: ID-карта имеет меньший размер и вес, чем паспорт-книжечка, что делает ее более удобной в использовании.

ID-карта имеет меньший размер и вес, чем паспорт-книжечка, что делает ее более удобной в использовании. Современный дизайн: ID-карта имеет современный дизайн и содержит электронный носитель информации.

ID-карта имеет современный дизайн и содержит электронный носитель информации. Более высокий уровень защиты от подделок: Благодаря использованию современных технологий, ID-карты более защищены от подделок.

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Как оформить ID-карту?

Для оформления ID-карты вам необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или отделение миграционной службы. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и необходимую сумму за административную услугу.

Хотя замена паспорта-книжечки на ID-карту не является обязательной, это удобное и современное решение. Новый документ обладает рядом преимуществ и позволит вам чувствовать себя более комфортно во время путешествий.

Напомним, чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ.

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