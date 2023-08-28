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В Турции нашли самый древний водный канал в мире, которому 8200 лет (фото)

Былим Елена

В Турции нашли самый древний водный канал в мире, которому 8200 лет (фото)

В Турции во время раскопок в районе Борнова в Измире был найден один из древнейших водных каналов в истории, которому 8200 лет. Yeşilova Höyük — это самое древнее известное доисторическое поселение человека в районе Измира.

Находка раскрывает важнейшие аспекты древней инженерии и жизни на этой территории, сообщает Arkeonews.

Раскопки в кургане открыли следы неолитических поселений и их жилых построек. Особенно поражает факт существования водного канала, который играл немаловажную роль в жизни ранних поселенцев.

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Открытие сделано благодаря совместному проекту между Министерством культуры и туризма Турции, Университетом Э и местными властями. Курган Ешилова имеет огромное историческое значение, поскольку свидетельствует, что история поселений в районе Измира достигает 8500 лет назад, вплоть до 6500 до нашей эры.

В Турции нашли самый древний водный канал в мире, которому 8200 лет (фото)
В Турции нашли самый древний водный канал в мире, которому 8200 лет (фото)
В Турции нашли самый древний водный канал в мире, которому 8200 лет (фото)

Куратор проекта, доцент Зафер Дерин из Университета Э, рассказал, что водный канал шириной 6,5 метра пролегал через центр поселения. Он был чрезвычайно важным элементом городской планировки и инженерного пребывания того времени. Канал использовался для контроля водного потока и воды для жителей.

Этот архитектурный шедевр существовал на протяжении восьми тысячелетий, проходя через четыре поколения поселенцев. Со временем канал заилился, но его следует сохраниться. Римская эпоха свидетельствовала о попытках направить воду через ту же территорию с помощью трубопроводов.

Исследование канала раскрывает высокий уровень мастерства и дальновидности ранних поселенцев. Они уверенно формировали свою среду, планируя жилье и инфраструктуру. Такая инновационная городская планировка стала новаторским примером для истории Анатолии и демонстрирует исключительную адаптивность древних сообществ к окружающим.

Ранее эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили еще одно захоронение времен майя. Принесенный в жертву человек имел при себе драгоценное украшение – нефритовое кольцо.

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