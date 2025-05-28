В Украине фиксируется рекордное подорожание газа: как это повлияет на платежки для населения

Стоимость природного газа на внутреннем рынке Украины достигла самого высокого уровня с начала 2023 года – 23 000 гривен за тысячу кубометров, или 23 гривны за кубический метр. В то же время для населения этот рост цен не должен иметь прямых последствий, ведь с 2022 года в стране действует запрет на повышение тарифов на газ и его доставку для бытовых потребителей.

По данным котировок Natural Gas ExPro, по состоянию на 26 мая стоимость природного газа с учетом НДС колебалась в пределах 22,8-23,2 тысячи гривен за тысячу кубометров, в зависимости от типа ресурса. Это самый высокий показатель за последние два с половиной года – с февраля 2023 года.

В пересчете цена природного газа составляет от 19 до 19,33 грн за кубометр (без учета НДС), или $458-466 за тысячу кубометров, или €38,15-38,83 за мегаватт-час. Это существенно превышает уровень на европейском рынке: в последние дни разница достигала €2/MWh – самого высокого показателя с февраля 2024 года.

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Аналитики объясняют такое подорожание типичными рыночными факторами, в частности дисбалансом между спросом и предложением. В течение всего мая наблюдалось преобладание спроса над объемами доступного ресурса, что и привело к росту цен.

Одной из причин возникновения дисбаланса стало решение правительства обязать "Укрнафту" реализовывать газ собственной добычи "Нафтогазу" в рамках механизма ПСО. Кроме того, компания "Укрнефтебурение", которой управляет "Укрнафта", также прекратила реализацию газа на свободном рынке.

Параллельно с этим растет потребительский спрос на голубое топливо. Конечные пользователи активнее закупают газ, формируя запасы на будущие периоды. К этому добавляется повышенный спрос со стороны государственных структур, в частности "Нафтогаз Трейдинг" и "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Если разница между украинскими и европейскими ценами на природный газ продолжит увеличиваться, существует высокая вероятность возобновления импорта газа в Украину частными компаниями", – подчеркивают аналитики.

Напомним, ранее мы рассказывали, что части украинцев придется платить дополнительную 1000 грн за газ.

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