В Украине изменили правила снятия с учета транспортных средств: что нужно знать водителям

В Украине появилась возможность снимать транспортные средства с учета на период их временного неиспользования. Это позволяет заключать страховые договоры на более короткий срок – от 15 дней до пяти месяцев. Кроме этого, водители теперь могут самостоятельно выбирать оператора почтовой связи для получения документов, вместо обязательного взаимодействия с "Укрпочтой".

Об этом пишет UAportal со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. Новые правила внедрены с целью улучшения удобства и повышения гибкости административных услуг для населения.

Что предусматривают новые правила

Снятие транспортного средства с учета в случае временного неиспользования: теперь владельцы автомобилей имеют возможность снимать свои транспортные средства с учета, если они не используются в дорожном движении на территории Украины. Это упрощает процедуру для тех, кто пользуется автомобилем сезонно, например, для сельскохозяйственных работ, или не планирует использовать его в течение определенного периода.

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Выбор оператора почтовой связи для доставки документов: ранее доставку водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и номерных знаков осуществляла исключительно "Укрпочта". Благодаря нововведениям граждане теперь могут самостоятельно выбирать среди нескольких операторов почтовой связи.

Новые правила создают больше возможностей для граждан. В частности:

упрощение процедуры снятия автомобиля с учета поможет экономить средства на страховании в случаях, когда транспортное средство временно не используется;

расширение выбора операторов почтовой связи позволяет избежать монополии одной компании и обеспечить более быстрое получение услуг.

В каких случаях поврежденный автомобиль следует снять с учета

С государственного учета рекомендуют снимать определенные категории транспортных средств, в частности:

Непригодные к эксплуатации : транспортные средства, получившие значительные повреждения из-за ДТП или других чрезвычайных обстоятельств, и их восстановление невозможно;

: транспортные средства, получившие значительные повреждения из-за ДТП или других чрезвычайных обстоятельств, и их восстановление невозможно; При утилизации: старые или поврежденные коррозией автомобили, которые планируют сдать на металлолом или уничтожить;

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При экспорте : при продаже или передаче транспортного средства для постоянного использования за рубежом;

: при продаже или передаче транспортного средства для постоянного использования за рубежом; Уничтоженные из-за военных действий или находящиеся на оккупированных территориях: транспортное средство сгорело, получило серьезные повреждения, которые нельзя восстановить, или осталось на оккупированной территории.

Снятие автомобиля с государственного учета обеспечивает корректный учет транспортных средств и защищает владельца от возможных юридических проблем, связанных с документацией или использованием номерных знаков. Кроме того, этот процесс позволяет избежать штрафов и недоразумений, которые могут возникнуть из-за эксплуатации авто, которое непригодно к использованию.

Изменения, связанные со снятием транспортных средств с учета и доставкой документов, начнут действовать через полгода после официальной публикации соответствующего постановления. Таким образом, водители смогут воспользоваться этими нововведениями ориентировочно в июле 2025 года.

Напомним, некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

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