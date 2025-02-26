В Украине изменились правила автострахования: что нового и кто получит 50% скидку

В Украине приняли закон, который дает право участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, получать компенсацию за автострахование. Кроме того, для них временно отменена обязанность иметь страховой полис до середины 2025 года.

Это предусмотрено обновленным законопроектом №12295-д, который вносит изменения в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Решение было принято при поддержке 279 народных депутатов. Об этом пишет OBOZ.UA.

При рассмотрении законопроекта Верховная Рада внесла поправки, предоставляющие участникам боевых действий и людям с инвалидностью, полученной в результате войны, право на возмещение расходов на страховые премии, связанные с заключением внутренних договоров обязательного автострахования.

Благодаря этому расходы на автострахование будут возмещаться за средства Государственного бюджета Украины, что поможет уменьшить финансовое бремя для лиц, участвовавших в боевых действиях или пострадавших из-за войны.

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Законопроект, в частности, предусматривает возмещение расходов на страховые премии в период действия военного положения и в течение года после его завершения. Это позволит участникам боевых действий и лицам с инвалидностью из-за войны избежать личных расходов на страхование, что положительно повлияет на их финансовое положение после возвращения с фронта или вследствие полученных ранений.

Данный документ также предусматривает снижение стоимости страхования для лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны. Для этой категории лиц предлагается предоставлять 50% скидку на страховой платеж, если транспортное средство оснащено двигателем с рабочим объемом до 2500 см³ или электродвигателем мощностью до 100 кВт.

Среди ключевых нововведений – временное освобождение от обязанности заключать договор обязательного автострахования для участников боевых действий и лиц с инвалидностью. Это освобождение будет действовать до 30 июня 2025 года. Согласно обновленным правилам, указанные категории граждан могут не оформлять страховой договор, что особенно актуально для тех, кто сталкивается с нестабильным доходом или находится в сложных финансовых обстоятельствах из-за военных событий.

Цель изменений, предусмотренных в законопроекте, заключается в обеспечении и укреплении социальной защиты для УБД и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны. Предусмотренная компенсация страховых расходов и уменьшение стоимости страховых премий будут способствовать облегчению финансовой нагрузки для этой категории граждан в послевоенное время.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменились цены на "автогражданку".

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