В Україні змінилися правила автострахування: що нового та хто матиме 50% знижку

В Україні прийняли закон, який надає право учасникам бойових дій та особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, отримувати компенсацію за автострахування. Крім того, для них тимчасово скасовано обов’язок мати страховий поліс до середини 2025 року.

Це передбачено оновленим законопроєктом №12295-д, що вносить зміни до Закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Рішення було ухвалене за підтримки 279 народних депутатів. Про це пише OBOZ.UA.

Під час розгляду законопроєкту Верховна Рада внесла поправки, що надають учасникам бойових дій та людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, право на відшкодування витрат на страхові премії, пов’язані з укладенням внутрішніх договорів обов’язкового автострахування.

Завдяки цьому витрати на автострахування відшкодовуватимуться за кошти Державного бюджету України, що допоможе зменшити фінансовий тягар для осіб, які брали участь у бойових діях або постраждали через війну.

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Законопроєкт, зокрема, передбачає відшкодування витрат на страхові премії в період дії воєнного стану та протягом року після його завершення. Це дасть змогу учасникам бойових дій і особам з інвалідністю через війну уникнути особистих витрат на страхування, що позитивно вплине на їхнє фінансове становище після повернення з фронту або внаслідок отриманих поранень.

Даний документ також передбачає зниження вартості страхування для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Для цієї категорії осіб пропонується надавати 50% знижку на страховий платіж, якщо транспортний засіб оснащений двигуном із робочим об'ємом до 2500 см³ або електродвигуном потужністю до 100 кВт.

Серед ключових нововведень – тимчасове звільнення від обов’язку укладати договір обов’язкового автострахування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Ця звільнення діятиме до 30 червня 2025 року. Відповідно до оновлених правил, зазначені категорії громадян можуть не оформлювати страховий договір, що є особливо актуальним для тих, хто стикається з нестабільним доходом або перебуває у складних фінансових обставинах через воєнні події.

Мета змін, передбачених у законопроєкті, полягає у забезпеченні та зміцненні соціального захисту для УБД та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Передбачена компенсація страхових витрат і зменшення вартості страхових премій сприятимуть полегшенню фінансового навантаження для цієї категорії громадян у післявоєнний час.

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