В Украине изменилось законодательство о праве на отсрочку от мобилизации граждан, ухаживающих за недееспособными родственниками

Украинское законодательство о праве на отсрочку от мобилизации граждан, которые ухаживают за недееспособными родственниками, претерпело изменения.

Эта информация была обнародована изданием zaxid.net со ссылкой на комментарий начальника службы по связям с общественностью ЛОТЦК и СП Марии Левко.

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Теперь для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, существуют определенные условия, и это право могут получить ухаживающие лица:

Жену (мужа) с инвалидностью I, II или III группы. Родителей или родителей супруги/супруга с инвалидностью I или II группы.

При этом обязательным условием является то, что лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных родственников, которые могли бы содержать их в соответствии с законом.

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К праву на отсрочку от мобилизации могут претендовать:

Попечители недееспособных лиц, которые были признаны судом недееспособными. Лица, которые ухаживают за лицами, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебной комиссии нуждаются в постоянном уходе и не имеют других близких, которые способны это сделать.

Важно отметить, что опека устанавливается по решению суда в отношении недееспособных лиц, которые имеют стойкие психические расстройства и не могут осознавать свои действия и управлять ими. Уход за лицами, нуждающимися в посторонней помощи через свое состояние здоровья или инвалидность, может быть установлен без обращения в суд, на основании заключения МСЭК или врачебной комиссии.

Эти правила также регулируют, за кем можно осуществлять уход или опеку. Это может быть членами семьи, совместно проживающими, имеющими взаимные права и обязанности, а также матерью или отцом старше 80 лет, не имеющим инвалидности. Также может быть оформлен уход за пожилыми лицами с когнитивными нарушениями, при условии получения заключения от врачебной комиссии медицинского учреждения относительно необходимости ухода.

Отмечается, что осуществляющие опеку или ухаживающие могут выехать за границу вместе с теми лицами, над которыми осуществляется опека или для которых установлен уход.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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