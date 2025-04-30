В Украине массово будут проверять адреса граждан: какие данные хотят верифицировать

В Украине уже верифицировано более 90% названий улиц в рамках проекта Единого государственного реестра адресов (ЕГРА). Следующим этапом станет проверка адресов – уточнение наличия, правильности написания номеров домов и их соответствия уже подтвержденным названиям улиц.

Об этом сообщили в Министерстве развития. В ведомстве уточнили:

По состоянию на сегодня доступ к реестру имеют уже 1 284 громады.

Активнее всего пользуются системой общины из Закарпатской, Волынской и Кировоградской областей.

"Верификация улиц – первый этап наполнения ЕДРА. Она необходима для всех общин, кроме боевых действий, находящихся в зоне, или на временно оккупированных территориях. На сегодня 30 крупнейших городов и 1020 общин проработали улицы своих населенных пунктов. Сумы первыми среди областных центров завершили этот процесс", – говорится в сообщении.

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В то же время сообщается, что процесс верификации адресов уже стартовал в 900 общинах.

Херсонская;

Волынская;

Николаевская область.

Почему в Украине проводят проверку улиц и адресов

В министерстве пояснили, что проект ЕГРА внедряется для упорядочения адресной информации и формирования единого, актуального и полного реестра адресов. Также подчеркивается, что функционирование ЕГРА улучшит процесс администрирования налога на недвижимость.

"Он должен стать одним из базовых реестров страны. Реестр должен существенно улучшить обмен данными между информационными системами, способствовать уменьшению ошибок в адресах, противодействию мошенничеству в отношении прав собственности на недвижимость и упрощению предоставления социальных услуг", – пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали об изменениях в передаче показателей за свет.

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