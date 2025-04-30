В Україні масово перевірятимуть адреси громадян: які дані хочуть верифікувати

В Україні вже верифіковано понад 90% назв вулиць у межах проєкту Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА). Наступним етапом стане перевірка адрес – уточнення наявності, правильності написання номерів будинків і їх відповідності вже підтвердженим назвам вулиць.

Про це поінформували в Міністерстві розвитку. У відомстві уточнили:

Станом на сьогодні доступ до реєстру мають вже 1 284 громади.

Найактивніше користуються системою громади із Закарпатської, Волинської та Кіровоградської областей.

"Верифікація вулиць – перший етап наповнення ЄДРА. Вона необхідна для всіх громад, крім бойових дій, що знаходяться в зоні, або на тимчасово окупованих територіях. Станом на сьогодні 30 найбільших міст та 1020 громад опрацювали вулиці своїх населених пунктів. Суми першими серед обласних центрів завершили цей процес", – йдеться в повідомленні.

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У той же час повідомляється, що процес верифікації адрес вже стартував у 900 громадах. Найвищі результати демонструють:

Херсонська;

Волинська;

Миколаївська область.

Чому в Україні проводять перевірку вулиць і адрес

У міністерстві пояснили, що проєкт ЄДРА впроваджується для впорядкування адресної інформації та формування єдиного, актуального і повного реєстру адрес. Також підкреслюється, що функціонування ЄДРА покращить процес адміністрування податку на нерухомість.

"Він має стати одним з базових реєстрів країни. Реєстр має істотно поліпшити обмін даними між інформаційними системами, сприяти зменшенню помилок в адресах, протидії шахрайству щодо прав власності на нерухомість та спрощенню надання соціальних послуг", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зміни в передачі показників за світло.

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