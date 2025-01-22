В Украине может подорожать сразу ряд продуктов: к чему следует готовиться

Ожидается, что к весне 2025 года стоимость продуктов в Украине вырастет на 10-15%. Основными причинами этого станут сезонные факторы, инфляция, увеличение расходов на топливо и влияние войны. Подорожание будет постепенным и составит 1,5-3% ежемесячно в зависимости от типа продуктов.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал об этом в комментарии для издания "Главред". Среди ключевых факторов выделяют инфляцию, сезонные колебания, повышение акцизов на топливо, а также войну, что серьезно сказывается на аграрной отрасли.

Какие продукты больше всего подорожают

Марчук отмечает, что наибольшее подорожание ожидается в сегменте овощей. Это объясняется тем, что зимние запасы таких культур, как картофель, морковь, лук и капуста, постепенно исчерпываются, а свежий урожай появится только весной.

Кроме овощей, вырастут цены на хлеб и молочные продукты. Подорожание хлеба обусловлено увеличением расходов на топливо, которое играет важную роль в логистике и производстве. Молочная продукция становится дороже из-за зимнего уменьшения объемов надоев, что приводит к росту дефицита на рынке.

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Почему цены идут вверх

Инфляция : общая экономическая ситуация в стране, включая рост затрат на производство, приводит к постепенному повышению цен на продукцию.

: общая экономическая ситуация в стране, включая рост затрат на производство, приводит к постепенному повышению цен на продукцию. Сезонность : зимой запасы продуктов уменьшаются, а расходы на их хранение, такие как отопление и логистика, растут.

: зимой запасы продуктов уменьшаются, а расходы на их хранение, такие как отопление и логистика, растут. Акцизы на топливо : с начала 2025 года новые акцизы существенно повлияли на стоимость транспортировки, что непосредственно отражается на конечной цене для потребителей.

: с начала 2025 года новые акцизы существенно повлияли на стоимость транспортировки, что непосредственно отражается на конечной цене для потребителей. Война: мобилизация значительной части рабочей силы из аграрного сектора заставила производителей вкладывать больше средств в технику, что повышает общую стоимость продукции.

Несмотря на временное снижение цен на некоторые продукты, такие как лук или морковь, специалисты предостерегают, что это лишь краткосрочное явление. Когда запасы этих продуктов начнут исчерпываться, их стоимость снова возрастет.

"До нового сезона, когда появятся свежие овощи, фрукты и молочные продукты, значительных снижений цен ждать не стоит", – объясняет Марчук. Рост стоимости продуктов питания будет происходить постепенно:

цены на овощи будут повышаться на 2–3% ежемесячно из-за постепенного истощения запасов;

стоимость хлеба и молочных продуктов будет расти на 1,5–2% в результате удорожания транспортировки и сезонного дефицита;

к концу марта общее повышение цен в потребительской корзине может достигнуть 10–15%.

Раньше мы рассказывали, какой популярный овощ больше всего подорожал в Украине.

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