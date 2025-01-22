В Україні може здорожчати одразу низка продуктів: до чого слід готуватися

Очікується, що до весни 2025 року вартість продуктів в Україні зросте на 10-15%. Основними причинами цього стануть сезонні фактори, інфляція, збільшення витрат на паливо та вплив війни. Подорожчання буде поступовим і становитиме 1,5-3% щомісяця залежно від типу продуктів.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів про це в коментарі для видання "Главред". Серед ключових чинників виділяють інфляцію, сезонні коливання, підвищення акцизів на пальне, а також війну, що серйозно позначається на аграрній галузі.

Які продукти найбільше подорожчають

Марчук зазначає, що найбільше подорожчання очікується в сегменті овочів. Це пояснюється тим, що зимові запаси таких культур, як картопля, морква, цибуля та капуста, поступово вичерпуються, а свіжий урожай з’явиться лише навесні.

Окрім овочів, зростуть ціни на хліб та молочні продукти. Подорожчання хліба обумовлене збільшенням витрат на пальне, яке відіграє важливу роль у логістиці та виробництві. Молочна продукція стає дорожчою через зимове зменшення обсягів надоїв, що призводить до зростання дефіциту на ринку.

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Чому ціни йдуть угору

Інфляція : загальна економічна ситуація в країні, включаючи зростання витрат на виробництво, призводить до поступового підвищення цін на продукцію.

: загальна економічна ситуація в країні, включаючи зростання витрат на виробництво, призводить до поступового підвищення цін на продукцію. Сезонність : узимку запаси продуктів зменшуються, а витрати на їх зберігання, такі як опалення та логістика, зростають.

: узимку запаси продуктів зменшуються, а витрати на їх зберігання, такі як опалення та логістика, зростають. Акцизи на пальне : з початку 2025 року нові акцизи істотно вплинули на вартість транспортування, що безпосередньо відображається на кінцевій ціні для споживачів.

: з початку 2025 року нові акцизи істотно вплинули на вартість транспортування, що безпосередньо відображається на кінцевій ціні для споживачів. Війна: мобілізація значної частини робочої сили з аграрного сектору змусила виробників вкладати більше коштів у техніку, що підвищує загальну вартість продукції.

Попри тимчасове зниження цін на деякі продукти, такі як цибуля чи морква, фахівці застерігають, що це лише короткострокове явище. Коли запаси цих продуктів почнуть вичерпуватися, їхня вартість знову зросте.

"До нового сезону, коли з’являться свіжі овочі, фрукти та молочні продукти, значних знижень цін чекати не варто", – пояснює Марчук. Зростання вартості харчових продуктів відбуватиметься поступово:

ціни на овочі підвищуватимуться на 2–3% щомісяця через поступове вичерпання запасів;

вартість хліба та молочних продуктів зростатиме на 1,5–2% унаслідок подорожчання транспортування та сезонного дефіциту;

до кінця березня загальне підвищення цін у споживчому кошику може сягнути 10–15%.

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