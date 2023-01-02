В Украине начали действовать новые тарифы на электроэнергию: что изменилось

В Украине с 1 января 2023 вступили в действие новые тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию. Речь идет о тарифах для бизнеса.

Тарифы будут расти в течение 2023 года в три этапа. Об этом пишет delo.ua.

Стоимость электроэнергии для небытовых потребителей в среднем вырастет на 15 копеек кВт-ч, а для промышленных энергоемких потребителей на 4 копейки за кВт-ч.

Цена для бытовых потребителей остается неизменной.

Рост тарифов для бизнеса обусловлен ростом тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

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С 1 января тариф на передачу вырастет на 10% – 380,28 гривны/МВт·ч. С 1 апреля – еще на 13,1% до 430,25 гривны/МВт·ч, а с 1 июля – еще на 12,7% до 485,1 гривны/МВт·ч.

Тариф на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии установлен на весь 2023 год в размере 209,42 гривны/МВт⋅час.

Напомним, в Украине с 1 января планируют повысить тарифы на воду. Рост цен произойдет в два этапа.

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