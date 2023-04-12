В Украине некоторым пенсионерам упростили оформление пенсионного удостоверения
В Украине упростили оформление и возобновление пенсионного удостоверения для ряда граждан. Речь идет о пенсионерах, которые взяты на учет как внутренние переселенцы.
В Кабинете Министров Украины разрешили вместо пенсионного в виде платежной карты (ЭПП) оформлять обычное бумажное пенсионное. Об этом сообщает "На пенсии".
Правительство отменило условия, по которым для идентификации получателей пенсий, являющихся внутренне перемещенными лицами, и обеспечения выплаты пенсий таким лицам проводится эмиссия платежных карт, одновременно являющихся пенсионными удостоверениями, с указанием на них графической и электронной информации о владельце и его электронной цифровой подписи.
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Таким образом, граждане могут обратиться и оформить бумажное пенсионное удостоверение, если они имеют статус переселенцев. Наличие документа дает право:
- уехать за границу для людей с инвалидностью;
- безвозмездного проезда в общественном транспорте;
- льгот при приобретении лекарственных средств;
- санаторно-курортное лечение;
- услуг социально-бытового обеспечения;
- трудовых льгот;
- внеочередное обслуживание в кассах, на предприятиях, оказывающих услуги населению;
- льгот и скидок.
Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.
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