В Україні деяким пенсіонерам спростили оформлення пенсійного посвідчення

В Україні спростили оформлення та відновлення пенсійного посвідчення для низки громадян. Йдеться про пенсіонерів, які взяті на облік як внутрішні переселенці.

У Кабінеті Міністрів України дозволили замість пенсійного у вигляді платіжної картки (ЕПП) оформляти звичайне паперове пенсійне. Про це повідомляє "На пенсії".

Уряд скасував умови, за якими для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам провадиться емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронний цифровий підпис.

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Таким чином громадяни можуть звернутися та оформити паперове пенсійне посвідчення, якщо вони мають статус переселенців. Наявність документа дає право:

виїхати за кордон для людей з інвалідністю;

безоплатного проїзду у громадському транспорті;

пільг при придбанні лікарських засобів;

санаторно-курортного лікування;

послуг соціально-побутового забезпечення;

трудових пільг;

позачергового обслуговування в касах, на підприємствах, що надають послуги населенню;

пільг та знижок.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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