В Украине обновили правила мобилизации: подробности

В Украине изменили правила бронирования работников от мобилизации, что позволит компаниям резервировать больше сотрудников. Отныне к общему количеству военнообязанных работников в компании будут учитываться не только состоящие на военном учете, но и официально мобилизованные после 18 мая 2024 года.

Это означает, что предприятия смогут рассчитывать на больший предел бронирования в соответствии с установленным процентом. Об этом сообщили в пресс-службе портала "Дия".

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В "Дии" объяснили механизм на примере: если раньше у компании было 80 военнообязанных работников и могло забронировать 40 из них, то после добавления 20 мобилизованных общее количество возрастает до 100, а следовательно, и лимит бронирования увеличивается до 50 человек.

Кроме того, работники, уже имеющие действующее бронирование в другой компании, больше не будут учитываться в общем исчислении военнообязанных сотрудников.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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