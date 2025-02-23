В Украине открыли сотни вакансий с зарплатой 90 тыс. грн и бронированием: кого ищут

Из-за острого дефицита некоторых специалистов украинские компании вынуждены значительно улучшать условия труда. Работодатели предлагают повышенные зарплаты и экономическое бронирование от мобилизации, но эти условия доступны не всем, а только водителям-дальнобойщикам.

Именно эти специалисты сейчас наиболее востребованы. Водителей ищут как для внутренних, так и международных рейсов. Зарплата варьируется в зависимости от компании, но в среднем от 70 000 до 90 000 гривен в месяц.

От чего зависит зарплата водителя-дальнобойщика?

Размер зарплаты водителя-дальнобойщика зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это опыт работы и уровень загруженности. Важно также направление перевозок – на международных рейсах можно заработать больше, а на внутренних немного меньше. Кроме того, имеет значение категория водительских прав. Не последнюю роль играет и компания-работодатель. Иногда две похожие вакансии с одинаковыми условиями могут иметь разную оплату, поскольку в одной компании дефицит кадров больше, а в другой – меньше.

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Выбирая вакансию, водителям рекомендуется обращать внимание не только на основную зарплату, но и наличие премий, бонусов, а также возможных штрафов или наказаний. К примеру, одна из компаний в Киеве предлагает не только оклад, но и суточные бонусы в размере 450 грн в сутки.

Важным аспектом является наличие бронирования, которое становится одним из основных преимуществ для водителей. Больше компаний начинают соблюдать критерии, позволяющие осуществить бронирование работников. Это обеспечивает не только защиту от чрезвычайных ситуаций, но и помогает водителям работать в спокойных и комфортных условиях.

Ищут не только дальнобойщиков

Кроме дальнобойщиков, украинские компании нуждаются и в других водителях, в том числе для управления общественным транспортом, городскими и междугородними перевозками, а также для доставки товаров. Зарплата таких работников колеблется в пределах 30 000 грн в зависимости от региона и ряда других факторов.

Раньше мы рассказывали, что в Украине предлагают более 50 тысяч гривен за работу без опыта.

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