В Украине планируется масштабный перерасчет пенсий: как вырастут выплаты

В марте 2025 года в Украине ожидается повышение пенсий примерно на 17%, хотя точная сумма пока не определена.

Об этом пишет издание OBOZ.UA. "Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года по пенсиям", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей пресс-конференции.

Ежегодная индексация пенсий является, пожалуй, единственным относительно эффективным инструментом для актуализации выплат. Однако этой меры недостаточно, чтобы полностью избежать "устаревания" выплат.

Точный показатель индексации станет известен лишь в следующем году, ближе к марту, когда официальные данные отразят изменения в зарплатах и инфляции. Напомним, что индексация рассчитывается как сумма половины годовой инфляции и половины прироста зарплат за последние три года.

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По оценкам НБУ, инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8,5%, то есть половина этой величины составляет 4,25%. В то же время средний темп роста зарплат за три года прогнозируется на уровне 12,7%. Таким образом, индексация пенсий в 2025 году может составить примерно 16,95%. Однако это лишь ориентировочные подсчеты, поскольку даже в Министерстве социальной политики порой ошибаются в прогнозах будущей индексации.

Стоит подчеркнуть, что повышению будет подлежать так называемая "голая пенсия", то есть сумма без всех возможных надбавок. Например, если вам 66 лет и вы выполнили требования по стажу, минимальная пенсия для вас составит 3200 грн (40% от минимальной зарплаты). Однако пенсия, рассчитанная по формуле, может быть ниже, например, 3000 грн.

При индексации на 16,95% (ориентировочный показатель) будет повышаться не фактическая выплата в 3200 грн, а сумма, рассчитанная по формуле – 3000 грн. Таким образом, увеличение составит 508 грн, и после индексации вы будете получать 3508 грн вместо 3200. Фактически же ваша пенсия вырастет на 9,6% (или на 308 грн).

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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