В Україні планується масштабний перерахунок пенсій: як зростуть виплати

У березні 2025 року в Україні очікується підвищення пенсій приблизно на 17%, хоча точна сума поки що не визначена.

Про це пише видання OBOZ.UA. "Усі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року щодо пенсій", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй пресконференції.

Щорічна індексація пенсій є, мабуть, єдиним відносно ефективним інструментом для актуалізації виплат. Проте цього заходу недостатньо, щоб повністю уникнути "застарівання" виплат.

Точний показник індексації стане відомим лише наступного року, ближче до березня, коли офіційні дані відобразять зміни в зарплатах і інфляції. Нагадаємо, що індексація розраховується як сума половини річної інфляції та половини приросту зарплат за останні три роки.

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За оцінками НБУ, інфляція в 2024 році очікується на рівні 8,5%, тобто половина цієї величини становить 4,25%. Водночас середній темп зростання зарплат за три роки прогнозується на рівні 12,7%. Таким чином, індексація пенсій у 2025 році може скласти приблизно 16,95%. Однак це лише орієнтовні підрахунки, оскільки навіть у Міністерстві соціальної політики часом помиляються у прогнозах майбутньої індексації.

Варто підкреслити, що підвищенню підлягатиме так звана "гола пенсія", тобто сума без усіх можливих надбавок. Наприклад, якщо вам 66 років і ви виконали вимоги щодо стажу, мінімальна пенсія для вас становитиме 3200 грн (40% від мінімальної зарплати). Однак пенсія, розрахована за формулою, може бути нижчою, наприклад, 3000 грн.

Під час індексації на 16,95% (орієнтовний показник) буде підвищуватися не фактична виплата в 3200 грн, а сума, розрахована за формулою — 3000 грн. Таким чином, збільшення складе 508 грн, і після індексації ви отримуватимете 3508 грн замість 3200. Фактично ж ваша пенсія виросте на 9,6% (або на 308 грн).

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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