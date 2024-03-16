В Украине планируют изменить правила рекрутинга в ВСУ: о чем следует знать мужчинам
Минобороны представило новую систему набора в ряды ВСУ. Она стремится сделать процесс более прозрачным и удобным для людей, которые хотят служить.
Как работает новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, рассказала Виктория Панченко для ТСН. Детальнее о рекрутинге можно узнать на сайте Минобороны.
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Итак, что нового?
- Все по добровольному желанию. Никаких "кротких" мобилизаций через ТЦК.
- Четыре шага к вступлению:
- Выбор должности и части.
- Собеседование с представителями части.
- Оформление в ТЦК СП.
- Направление на службу.
- Можно выбирать! Вакансии можно найти в центрах рекрутинга, сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах.
- Обучение гарантируется. Если вы не владеете необходимыми навыками, вас научат.
- Рекрутинг не заменит мобилизацию. Это только способ улучшить сервис для людей, желающих служить.
Подробнее о каждом шаге:
1. Выбор должности и части.
Вы можете найти свободные вакансии в центрах рекрутинга, на сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах.
2. Собеседование с представителями части.
Вы можете пройти собеседование с представителями части самостоятельно или с помощью рекрутера.
3. Оформление в ТЦК СП.
Вам нужно будет посетить ТЦК СП для уточнения данных, прохождения ВЛК и профессионального отбора.
4. Направление на службу.
После успешного прохождения всех этапов вас направят на службу.
Важно!
- Рекрутинг не гарантирует, что вы будете служить именно в той избранной части.
- Если претендентов на одну вакансию будет несколько, будет проведен конкурс.
- Рекрутинг не заменит мобилизацию.
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.
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