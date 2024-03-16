В Україні планують змінити правила рекрутинга до ЗСУ: про що слід знати чоловікам
Міноборони представило нову систему набору до лав ЗСУ. Вона має на меті зробити процес більш прозорим і зручним для людей, які хочуть служити.
Як працює новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ, розповіла Вікторія Панченко для ТСН. Детальніше про рекрутинг можна дізнатися на сайті Міноборони.
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Отже, що ж нового?
- Все за добровільним бажанням. Жодних "лагідних" мобілізацій через ТЦК.
- Чотири кроки до вступу:
- Вибір посади та військової частини.
- Співбесіда з представниками частини.
- Оформлення у ТЦК СП.
- Направлення на службу.
- Можна обирати! Вакансії можна знайти у центрах рекрутингу, на сайтах ЦНАПів, військових частин та рекрутингових платформах.
- Навчання гарантується. Якщо ви не володієте необхідними навичками, вас навчать.
- Рекрутинг не замінить мобілізацію. Це лише спосіб покращити сервіс для людей, які хочуть служити.
Детальніше про кожен крок:
1. Вибір посади та військової частини.
Ви можете знайти вільні вакансії у центрах рекрутингу, на сайтах ЦНАПів, військових частин та рекрутингових платформах.
2. Співбесіда з представниками частини.
Ви можете пройти співбесіду з представниками частини самостійно або з допомогою рекрутера.
3. Оформлення у ТЦК СП.
Вам потрібно буде відвідати ТЦК СП для уточнення даних, проходження ВЛК та професійного відбору.
4. Направлення на службу.
Після успішного проходження всіх етапів вас направлять на службу.
Важливо!
- Рекрутинг не гарантує, що ви будете служити саме в тій частині, яку вибрали.
- Якщо претендентів на одну вакансію буде декілька, буде проведено конкурс.
- Рекрутинг не замінить мобілізацію.
Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.
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