В Украине планируют мобилизовать еще одну категорию граждан: кому может прийти повестка

Недавно Верховная Рада Украины утвердила продление военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Параллельно с этим появилась инициатива изменить правила военнообязанных, особое внимание уделяя отправке на фронт полицейских.

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Согласно тексту законопроекта, приказ Министра Обороны может разрешить мобилизовать 30% личного состава каждого подразделения правоохранительных органов, включая полицию, сроком до 6 месяцев. Если данную инициативу одобрят, указанные количественные показатели будут использованы на боевых позициях Вооруженных сил, пишет Знай.ua.

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В настоящее время позади линии фронта находится около 160 тысяч полицейских, и принятие этого закона существенно усилит обороноспособность Украины на фронте.

"В течение периода действия военного положения, совместным приказом Министра Обороны Украины и соответствующего правоохранительного органа, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины предоставляется возможность перевести до 30% личного состава правоохранительного органа (включая должности, предусматривающие разрешение на ношение (использование) огнестрельного оружия) на срок 6 месяцев с целью обеспечения ротации для лиц, призванных на военную службу во время мобилизации, а также для тех, кто уже более 6 месяцев находится на службе без ротации. Для этих должностных лиц и их семей предусмотрены соответствующие права, льготы и социальная защита", – определено в тексте законопроекта.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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