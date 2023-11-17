В Україні планують мобілізувати ще одну категорію громадян: кому може прийти повістка

Нещодавно Верховна Рада України затвердила продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. Паралельно із цим з'явилася ініціатива змінити правила щодо військовозобов'язаних, особливу увагу приділяючи відправці на фронт поліцейських.

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Згідно з текстом законопроєкту, наказ Міністра Оборони може дозволити мобілізувати 30% особового складу кожного підрозділу правоохоронних органів, включаючи поліцію, на строк до 6 місяців. Якщо дану ініціативу схвалять, зазначені кількісні показники будуть використані на бойових позиціях Збройних Сил, пише Знай.ua.

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У даний момент позаду лінії фронту перебуває близько 160 тисяч поліцейських, і прийняття цього закону суттєво підсилить обороноздатність України на фронті.

"Протягом періоду дії воєнного стану, спільним наказом Міністра Оборони України та відповідного правоохоронного органу, Генеральному штабу Збройних Сил України надається можливість перевести до 30% особового складу правоохоронного органу (включаючи посади, що передбачають дозвіл на носіння (використання) вогнепальної зброї) на термін до 6 місяців з метою забезпечення ротації для осіб, які призвані на військову службу під час мобілізації, а також для тих, хто вже більше 6 місяців перебуває на службі без ротації. Для цих посадових осіб та їх сімей передбачаються відповідні права, пільги та соціальний захист", – визначено в тексті законопроєкту.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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