В Украине продолжает дорожать один из основных продуктов: чем советуют запастись

Аномальная жара в этом году негативно повлияла на урожайность сельскохозяйственных культур в Украине, в частности подсолнечника. Как следствие, производители ожидают значительного понижения объемов производства масла.

По прогнозам экспертов, урожай подсолнечника в 2024 году может сократиться на 7-12% по сравнению с предыдущим годом. Это приведет к росту цен на подсолнечник на мировом рынке, что в свою очередь скажется на стоимости подсолнечного масла для потребителей, пишет komersant.info.

"С одной стороны — меньшая урожайность, с другой — хуже показатели качества, которые хуже, чем в прошлом. Безусловно, это повлияет на цены", — отмечает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

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По его словам, снижение урожайности подсолнечника приведет к уменьшению прибылей перерабатывающих предприятий, поскольку они будут вынуждены покупать сырье по более высоким ценам. "Да, для сельхозпроизводителей, фермеров – это хорошо, а вот для перерабатывающих предприятий прибыли не будет. Учесть логистику, стоимость переработки: доход составит 3-8 долларов на тонне масла, когда в прошлом году это было 15-50 долл. Такой мизерной прибыли никогда не было", – сказал Леонид Козаченко.

Рост цен на полках магазинов

Уже сейчас наблюдается тенденция роста цен на подсолнечное масло в украинских супермаркетах. Так, с мая по сентябрь средняя цена на литр рафинированного растительного масла выросла примерно на 2,5 гривны. Эксперты прогнозируют, что этот тренд сохранится и дальше.

"Прогнозирование цен на подсолнечное масло в 2025 году зависит от многих факторов, среди которых урожайность, погодные условия, стоимость энергоносителей, спрос на внешние рынки, состояние экономики Украины и влияние войны", — отмечают аналитики.

Воздействие на аграрный сектор

Несмотря на рост цен подсолнечника, фермеры не спешат отказываться от этой культуры. По словам Леонида Козаченко, даже в таких условиях подсолнечник остается одной из наиболее прибыльных культур в Украине.

Прогнозы ассоциации "Укролияпром"

Ассоциация "Укрмаслопром" прогнозирует, что в 2024/2025 маркетинговом году производство семян основных масличных культур в Украине сократится на 5-10%. В частности, ожидается снижение производства подсолнечника на 7-12% и рапса на 11%.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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