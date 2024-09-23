В Україні продовжує дорожчати один з основних продуктів: чим радять запастися

Аномальна спека цього року негативно вплинула на врожайність сільськогосподарських культур в Україні, зокрема, соняшнику. Як наслідок, виробники очікують значного зниження обсягів виробництва олії.

За прогнозами експертів, урожай соняшнику в 2024 році може скоротитися на 7-12% порівняно з попереднім роком. Це призведе до зростання цін на соняшник на світовому ринку, що, своєю чергою, позначиться на вартості соняшникової олії для споживачів, пише komersant.info.

"З одного боку — менша врожайність, з іншого — гірші показники якості, які гірші аніж торік. Безумовно, це вплине на ціни", - зазначає президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

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За його словами, зниження врожайності соняшнику призведе до зменшення прибутків переробних підприємств, оскільки вони будуть змушені купувати сировину за вищими цінами. "Так, для сільгоспвиробників, фермерів – це добре, а от для переробних підприємств прибутку не буде. Врахувати логістику, вартість перероблення: дохід складе 3-8 доларів на тонні олії, коли торік це було 15-50 дол. Такого мізерного прибутку ніколи не було", – сказав Леонід Козаченко.

Зростання цін на полицях магазинів

Вже зараз спостерігається тенденція до зростання цін на соняшникову олію в українських супермаркетах. Так, з травня по вересень середня ціна на літр рафінованої олії зросла приблизно на 2,5 гривні. Експерти прогнозують, що цей тренд збережеться і надалі.

"Прогнозування цін на соняшникову олію у 2025 році залежить від багатьох факторів, серед яких врожайність, погодні умови, вартість енергоносіїв, попит на зовнішніх ринках, стан економіки України та вплив війни", - зазначають аналітики.

Вплив на аграрний сектор

Попри зростання цін на соняшник, фермери не поспішають відмовлятися від цієї культури. За словами Леоніда Козаченка, навіть за таких умов соняшник залишається однією з найбільш прибуткових культур в Україні.

Прогнози асоціації "Укроліяпром"

Асоціація "Укроліяпром" прогнозує, що в 2024/2025 маркетинговому році виробництво насіння основних олійних культур в Україні скоротиться на 5-10%. Зокрема, очікується зниження виробництва соняшнику на 7-12% та ріпаку на 11%.

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