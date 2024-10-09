В Украине прогнозируется значительное подорожание картофеля: эксперт назвал причины и ожидаемую цену

В Украине цены на картофель будут продолжать расти. Стоимость этого овоща может достигать до 50-55 гривен за килограмм.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка поделился этой информацией в интервью для "Украинского радио".

Как отмечает Гопка, на оптовых рынках стоимость картофеля сейчас колеблется в пределах 19-22 грн, тогда как в супермаркетах она составляет 30-35 грн за килограмм. Основной причиной высоких цен стала летняя засуха, из-за которой фермеры в отдельных областях не смогли полностью собрать урожай. Кроме того, украинцев ожидает увеличение налогов, что, к сожалению, не позволит существенно снизить цены.

Аналитик добавил, что обычно в октябре на рынке наблюдается наибольшее количество картофеля, что обычно способствует сезонному снижению цен. Однако в этом году ситуация отличается – в отдельных областях картофель до сих пор пытаются собрать, причем это не второй урожай, а первый, который не удалось вовремя собрать из-за чрезмерно твердой почвы.

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"В целом это касается больше Центральной и Восточной Украины. Возможно на Западной не было очень больших таких проблем, потому что там немного другой климат. Но в общей картине еще фиксируется то, что картофель в небольших объемах, но еще собирается, и это повлияло на цену. Но даже если мы соберем этот картофель, то я не уверен, что цена очень сильно снизится. Потому что мы входим в тот период, когда нас ожидает историческое повышение налогов, плюс дорожает топливо, что повлияет на логистику, перевозки к конечному потребителю и тому подобное. Поэтому какого-то существенного снижения цен, к сожалению, не будет", – пояснил Гопка.

Его прогноз заключается в том, что цены на картофель, вероятно, будут расти в ближайшие месяцы, поскольку для хранения урожая необходимы дополнительные расходы.

"Вероятнее всего, что в апреле подавляющее большинство продукции, которая будет на полках, это будет импортная продукция... Для конечного потребителя со всеми наценками, я думаю, что мы можем спокойно подойти к цене 50-55 грн за килограмм, это точно. Но это такой оптимистический вариант. Реалистичный может быть даже немного больше, то есть и 60 грн", – указывает эксперт.

Максим Гопка считает, что импорт картофеля из Египта и стран ЕС, вероятно, не сможет остановить подорожание картофеля в зимний период.

"Надо понимать, что у нас есть дополнительные расходы на логистику и временное хранение. Плюс наценка, которая присутствует непосредственно у импортеров. Поэтому в комплексе все это возможно не даст дальше увеличиваться цене, но и не сломает и не даст ей снизиться", – резюмировал аналитик.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из главных продуктов питания значительно подорожает.

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