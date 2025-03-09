В Украине существенно изменились цены на картофель: сколько стоит килограмм

В Украине значительно подешевел картофель – в среднем на 10%. Сейчас производители реализуют его по цене 18-28 грн/кг, тогда как еще неделю назад он мог достигать 30 грн/кг.

Это может привести к снижению стоимости и в торговых сетях. Аналитики объясняют такое удешевление недавним ростом цен – потребители не были готовы платить больше, что привело к падению спроса. Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что аграрии были вынуждены уменьшить стоимость, даже несмотря на почти полное исчерпание запасов продукции.

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"Рост цен на картофель, который наблюдался на украинском рынке на прошлой неделе, уже на этой неделе сменился снижением, к которому привел спад торговой активности. В результате, украинские фермеры начали пересматривать ранее установленные цены на имеющуюся партию продукции в сторону снижения, несмотря на то, что запасы картофеля в местных хранилищах уже истощены", – указывается в сообщении.

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 7 марта в украинских супермаркетах картофель продавался в среднем по 30,3 грн/кг. Это на 1,68 грн/кг дешевле, чем средняя стоимость в феврале, которая, по данным "Минфина", составляла 31,98 грн/кг.

Некоторые торговые сети установили стоимость в диапазоне 22,9-42,2 грн/кг. В частности:

"Екомаркет" – 22,9 грн/кг;

Novus – 27,99 грн/кг;

Auchan – 28,1 грн/кг;

Megamarket – 42,2 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине дорожают популярные овощи и фрукты.

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