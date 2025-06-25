В Украине существенно подешевел популярный летний продукт: сколько теперь стоит

В Украине наблюдается заметное удешевление черешни – популярная сезонная ягода сейчас стоит от 140 до 200 гривен за килограмм. На формирование цены влияют как погодные условия, так и рост объемов предложения на рынке.

По данным EastFruit, почти по всей Украине на прошлой неделе держалась прохладная и дождливая погода, что существенно повлияло на состояние урожая черешни. В результате фермеры сейчас реализуют преимущественно плоды среднего или даже низкого сорта.

"На данный момент объемы предложения местной черешни продолжают постепенно увеличиваться, что оказывает давление на цены. Однако садоводы серьезно обеспокоены обильными осадками, которые, по их мнению, могут пагубно сказаться как на общих объемах нынешнего урожая сбора, так и на его качестве", – отмечают специалисты.

Отмечается, что черешня из украинских садов сейчас реализуется по цене 140-200 грн за килограмм. Это примерно на 13% дешевле, чем неделей ранее (9-15 июня), однако втрое дороже, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты отмечают, что обильные дожди в основных регионах выращивания черешни существенно снизили ее качество – из-за чрезмерной влаги плоды трескаются прямо на деревьях. Из-за этого реализовать такую ягоду по высокой цене почти невозможно, поэтому аграрии вынужденно уменьшают стоимость, чтобы быстро распродать некачественную продукцию.

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"При этом, несмотря на ограниченное предложение данных косточковых на украинском рынке, спрос в этом сегменте остается невысоким", – заключают аналитики.

Сколько стоит черешня в супермаркетах Украины.

Согласно анализу, проведенному OBOZ.UA, по состоянию на 23 июня в ведущих торговых сетях черешню продают по цене от 270 до 379 грн за килограмм. Это примерно в 2-2,5 раза дороже, чем ее отпускная стоимость у фермеров. В частности:

"Сельпо" – 349,00 грн/кг;

"Фора" – 279,90 грн/кг;

Auchan – 379,00 грн/кг;

Novus – 269,00 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко выросли цены на ключевой продукт.

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