В Украине существенно выросла стоимость коммуналки: какая услуга подорожала больше всего
В течение последнего года, с мая 2023 по май 2024, в Украине наблюдалось заметное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Общий рост тарифов фиксируется на уровне 18,6%. Особенно стремительно выросла цена на электричество, которая подскочила на 63,6%, тогда как стоимость некоторых других услуг не претерпела изменений.
Согласно информации, предоставленной Госстатом, кроме электроэнергии, произошло подорожание следующих услуг:
- управление многоквартирными домами – рост на 9%.
- содержание и ремонт жилых помещений – увеличение на 4%.
- уборка мусора – повышение цен на 3,1%.
Вместе с тем, тарифы на ряд позиций не изменились и остаются на том же уровне, что и раньше. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Напомним, ранее мы писали, что тариф на газ для украинцев может быть повышен.
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