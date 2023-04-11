В Украине ускорят процесс оформления субсидии: о чем идет речь

В Украине решили ускорить процесс оформления субсидий Национальная комиссия, регулирующая рынок электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила поставщикам публиковать на веб портале Пенсионного фонда данные о бытовых потребителях.

Таким образом, будет упрощена процедура оформления ЖКХ-субсидий для украинцев. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 7 апреля 2023 года.

Решение касается поставщиков электроэнергии, водоснабжения и водоотвода, природного газа. Это должно упростить автоматическую обработку и анализ данных.

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Такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат (когда получателю жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг не нужно тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем долгое время ждать решения)", – отметили в НКРЭКУ.

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Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены на коммунальные услуги.

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