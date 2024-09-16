В Украине ввели запрет на пересылку по почте некоторых продуктов и товаров: о чем идет речь

Правительство Украины существенно изменило правила пересылки почтовых отправлений. Новые нормы, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 10 сентября 2024 г. № 1045, значительно ограничивают перечень товаров и продуктов, которые можно отправлять по почте. Об этом пишет sud.Ua.

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Особое внимание уделено пищевым продуктам. Если ранее запрещалось пересылать продукты со сроком годности до 10 дней, то теперь под запрет попадают все продукты, которые могут испортиться до даты доставки. Это значит, что отправлять свежие фрукты, овощи, молочные продукты и другие скоропортящиеся товары стало гораздо сложнее.

Кроме того, правительство уточнило правила пересылки алкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и нумизматической продукции. Теперь для этих товаров действуют более жесткие требования к маркировке и оформлению документов.

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