В Украине вырастет минимальная пенсия: какие социальные стандарты предусмотрены в новом бюджете

В 2026 году в Украине планируют увеличить минимальную пенсию с 2361 до 2564 гривен в месяц. Это указано в Бюджетной декларации на период 2026-2028 годов.

Однако, как и в случае с индексацией минимальной заработной платы, эти суммы не обеспечивают даже базовый уровень физиологического выживания. На самом деле для пенсионеров реальный прожиточный минимум превышает 6,7 тыс. грн. Об этом пишет UAporal со ссылкой на OBOZ.UA.

Как будет расти минимальная пенсия:

2026-й – 2564 грн;

2027-й – 2715 грн;

2028-й – 2859 грн.

Читайте также: Какую пенсию будет получать украинец, накопивший 15 лет стажа

Какие пенсии получают украинские пенсионеры

В Украине пенсии получают 10 млн 331 тыс. человек. Среди них почти 7,5 млн – пенсионеры по возрасту, остальные – это спецпенсионеры, люди с инвалидностью, а также те, кто получает пенсию в случае потери кормильца. Самые высокие выплаты (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи, средняя сумма их пенсии составляет более 108 тыс. грн.

Основные категории пенсионеров в Украине:

По возрасту: 7490320 человек, средний размер пенсии – 6085,74 грн.

По инвалидности: 1574456 человек, средняя пенсия – 5364,98 грн.

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя пенсия – 6493,20 грн.

За выслугу лет: 525 134 человека, средняя пенсия – 12 315,12 грн.

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя пенсия – 2826,49 грн.

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя пенсия – 108 321,63 грн.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !