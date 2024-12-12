В 'Укрэнерго' изменили принципы отключения света: подробности

Министерство энергетики Украины приняло обновленную "Инструкцию о составлении и применении графиков почасовых отключений электроэнергии" (ГПО). В Укрэнерго объяснили, как будут действовать новые правила. В Укрэнерго объяснили, как будут работать новые правила.

Что изменится для бытовых потребителей:

Распределение очередей: Очереди отключений будут поделены на две подчерки. Это позволит более точно и равномерно распределять ограничения как между регионами, так и внутри каждой области. Например, если обесточивание одной очереди будет избыточным, диспетчеры могут отключить 0,5 очереди или, наоборот, 2,5 очереди, если отключение двух очередей будет недостаточным.

Очереди отключений будут поделены на две подчерки. Это позволит более точно и равномерно распределять ограничения как между регионами, так и внутри каждой области. Например, если обесточивание одной очереди будет избыточным, диспетчеры могут отключить 0,5 очереди или, наоборот, 2,5 очереди, если отключение двух очередей будет недостаточным. Время переключения: Официально на обесточивание или восстановление электроснабжения отводится до 30 минут.

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Унификация графиков Все области получат унифицированные графики отключений, которые будут учитывать справедливое распределение по критериям день/ночь и будний/выходной. Это обеспечит прогнозируемость и равные условия для всех потребителей.

Все области получат унифицированные графики отключений, которые будут учитывать справедливое распределение по критериям день/ночь и будний/выходной. Это обеспечит прогнозируемость и равные условия для всех потребителей. Недельное выравнивание: Если в течение суток обеспечить уровни отключения невозможно, баланс будет восстанавливаться по итогам недели. За это будут отвечать облэнерго по-прежнему.

Новые правила отключения направлены на более справедливое распределение электроэнергии, обеспечение стабильности сети и минимизацию неудобств для потребителей.

Напомним, большинство украинских энергообъектов находятся под вторым уровнем защиты от вражеских атак.

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