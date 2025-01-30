В 'Укрэнерго' опровергли информацию о возможных отключениях света в феврале: подробности

"Укрэнерго" опровергло ложную информацию о возможных отключениях электроэнергии из-за похолодания. Снижение температуры не создаст критических проблем в энергосистеме и не потребует применения ограничений.

Как сообщила прессслужба компании, 30 января некоторые СМИ и телеграмм-каналы распространили сообщения о якобы угрозе вынужденных ограничений электроснабжения на следующей неделе. Причиной этого называли ожидаемое понижение температуры по всей территории Украины.

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Однако в "Укрэнерго" уверяют, что подобных прогнозов пока нет. Компания подчеркнула, что единственной причиной вынужденных отключений электроэнергии остаются повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

Напомним, в "Укрэнерго" сменили приципы отключения света.

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