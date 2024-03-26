В воде могут находиться десятки машин: в США корабль-контейнеровоз снес автомобильный мост (фото и видео)

В ночь на 26 марта в Балтиморе (штат Мэриленд, США) грузовое судно протаранило мост через реку Патапско. Это событие привело к обрушению находившейся над водой части мостового сооружения, из-за чего несколько автомобилей вместе с их пассажирами оказались в реке.

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По данным dailymail.co.uk, инцидент произошел примерно в 01:30 по местному времени, когда двигавшийся по реке контейнеровоз столкнулся с опорой моста Фрэнсиса Скотта Ки. На видео, снятом на месте происшествия, видно, как часть моста рухнула в воду, при этом часть конструкции упала непосредственно на судно, сведения о потерпевших неизвестны.

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Транспортное управление немедленно закрыло все полосы движения в направлении моста и посоветовало водителям выбирать другие маршруты. Полиция также подтвердила возможность того, что в воде могут находиться люди, однако точное количество пострадавших остается неизвестным в настоящее время. Отмечено, что на мосту, возможно, находились рабочие в момент инцидента.

На месте происшествия работают экстренные службы, а мэр Балтимора, Брендон Скотт, заявил в своем аккаунте в соцсети о немедленных мерах, предпринимаемых для оказания помощи. Дополнительно, полицейские вертолеты подмечены над областью катастрофы.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью автомагистрали 695 и является ключевым объектом инфраструктуры города Балтимор. Он был построен в 1977 году.

Напомним, ученые обнаружили под озером в США таинственное подводное сооружение в возрасте 9000 лет.

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