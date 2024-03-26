У воді можуть бути десятки машин: у США корабель-контейнеровоз зніс автомобільний міст (фото та відео)

У ніч на 26 березня в Балтіморі (штат Меріленд, США) вантажне судно протаранило міст через річку Патапсько. Ця подія призвела до обрушення частини мостової споруди, яка знаходилася над водою, з внаслідок чого кілька автомобілів разом з їхніми пасажирами опинилися у річці.

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За даними dailymail.co.uk, інцидент стався приблизно о 01:30 за місцевим часом, коли контейнеровоз, що рухався річкою, зіткнувся з опорою моста Френсіса Скотта Кі. На відео, знятому на місці події, видно, як частина моста звалилася у воду, при цьому частина конструкції впала безпосередньо на судно, відомості про потерпілих наразі невідомі.

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Транспортне управління негайно закрило всі смуги руху у напрямку моста та порадило водіям обирати інші маршрути. Поліція також підтвердила можливість того, що у воді можуть перебувати люди, проте точна кількість постраждалих залишається невідомою на цей час. Зазначено, що на мосту можливо перебували робітники у момент інциденту.

На місці події працюють екстрені служби, а мер Балтімора, Брендон Скотт, заявив у своєму акаунті в соцмережі про негайні заходи, що вживаються для надання допомоги. Додатково, поліцейські вертольоти помічені над областю катастрофи.

Міст Френсіса Скотта Кі є частиною автомагістралі 695 і є ключовим об'єктом інфраструктури міста Балтімор. Він був збудований у 1977 році.

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