В Волгоградской области рф после визита неизвестных БПЛА загорелась нефтебаза (видео)

Во вторник, 9 июля, беспилотники атаковали несколько регионов россии. Взрывы и пожары зафиксированы, в частности, в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на территории региона из-за атаки БПЛА вспыхнули подстанция и нефтебаза. Он отметил, что атаку дронов "удалось отбить с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)".

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В своем Telegram-канале чиновник отметил, что пожары на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в городе Калачи-на-Дону начались после падения обломков БПЛА. Хотя на видео очевидцев можно увидеть как дрон летит прямо в цель.

Во Фролово, как заверил Бочаров, пожар "оперативно потушен", а с распространением огня на втором объекте - продолжают бороться.

В аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и отправку рейсов.

Также дроны этой ночью атаковали электроподстанцию в Ростовской области, в поселке Генеральское.

По данным Минобороны рф, в ночь на 9 июля было сбито 38 беспилотников, из них 21 - над Ростовской областью, 7 над Курской, 5 над Астраханской, 3 над Белгородской, 2 над Воронежской.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования. Утром враг нанес по Украине повторный ракетный удар. В Киеве произошло попадание в детскую больницу "Охматдет".

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