В ВР поддержали законопроект о демобилизации: что известно

Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев.

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Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, законопроект 11035 принят за основу и в целом. Он утверждает, что в "законопроект Зеленского" включена норма об "отсрочке 12 месяцев".

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Стало известно, что депутаты рассматривали этот законопроект по процедуре ad-hoc.

Согласно проекту закона, военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас "в сроки, определенные указом президента".

Закон вступит в силу сразу после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Проект Закона № 11035 о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной воинской службы

Законопроект о демобилизации срочников текст

В законопроекте говорится, что "военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 этого Закона Закона как исключение из положений части девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона "о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по срокам срочной военной службы".

Добавим, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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