У ВР підтримали законопроєкт про демобілізацію: що відомо

Верховна Рада схвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.

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Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, законопроєкт 11035 ухвалений за основу та в цілому. Він стверджує, що в "законопроєкт Зеленського" включено норму про "відстрочку 12 місяців".

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Стало відомо, що депутати розглядали цей законопроєкт за процедурою ad-hoc.

Згідно з проєктом закону, військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас "у терміни, визначені указом президента".

Закон набере чинності одразу після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Проєкт Закону № 11035 про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби

Законопроєкт про демобілізацію строковиків текст

У законопроєкті мовиться, що "військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону "про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби".

Додамо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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