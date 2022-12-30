В ВСУ объяснили, почему россияне атакуют 'Шахедами' ночью

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал причину, почему россияне используют дроны-камикадзе иранского производства ночью. По его словам, таким образом оккупанты делают невозможным уничтожение БПЛА дешевыми средствами.

Речь идет о невозможности использовать в частности стрелковое оружие. Об этом Игнат сказал в эфире телеканала "Киев".

"Дроны-камикадзе запускают именно в ночное время, потому что это делает невозможным их уничтожение более дешевыми средствами, а именно стрелковым оружием, зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами", – пояснил он.

Спикер отметил, что сбить дрон с помощью автомата довольно тяжело, хотя так случаи были. В то же время, украинские военные сбивают "Шахеды" также с помощью крупнокалиберных пулеметов.

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"Из крупнокалиберных пулеметов еще возможно. Имеющих высокую скорострельность и дальность полета пули. Там должно быть еще очень мощное мастерство рывка. Чаще всего дроны сбивают зенитными ракетами, истребители поднимают, чтобы перехватывать эти цели", – добавил Игнат.

Напомним, утром 29 декабря российские захватчики совершили очередную масштабную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

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