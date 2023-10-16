В ВСУ объяснили заявление о том, что всем мужчинам придется служить

Вооруженные силы Украины призывают граждан, долгое время не появлявшихся в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), обновить свою информацию о пригодности к военной службе. В случае длительного отсутствия обновления этой информации ее актуальность утрачивается.

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Об этом заявил Владимир Фитьо, руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины во время телемарафона, пишет ТСН.

Владимир Фитьо отметил важность готовности граждан к выполнению своей обязанности по защите Украины. Он пояснил, что для этого граждане должны явиться в соответствующие территориальные центры комплектования и социальной поддержки и обновить свои учетные данные. Если гражданин имеет право на отсрочку от призыва к военной службе, он также должен предоставить эту информацию, чтобы ресурсы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки использовались должным образом.

Фитьо отметил, что иногда лицо может быть зарегистрировано как здоровое на базе данных военнообязанных, но при этом имеет определенные медицинские проблемы, которые он не сообщил Территориальному центру комплектования. Поэтому важно актуализировать информацию и предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о состоянии здоровья и других обстоятельствах.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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