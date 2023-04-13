В ВСУ заявили о готовности отразить массированный ракетный удар на Пасху (видео)

В преддверии Пасхи существует высокая вероятность массированных ракетных ударов по Украине. По словам командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинская ПВО имеет высокий класс готовности.

Он заявил, что украинские защитники готовы отражать воздушное нападение на Пасху. Об этом сообщило командование Объединенных сил ВСУ сообщает в Facebook.

"В настоящее время украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, уничтожающих наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого", – говорится в сообщении.

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Генерал-лейтенант добавил, что оккупанты не оставили своих планов, однако украинская ПВО готова к защите.

"Ракетные обстрелы могут быть в любой день... Враг не оставил своих замыслов, но мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху", – сказал Наев.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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