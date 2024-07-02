Вблизи Волчанска пограничники сожгли замаскированную 'буханку' оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там бойцы из бригады "Гарт" уничтожили "Буханку" оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"У Волчанска ударные дроны бригады "Гарт" сожгли замаскированную "буханку" оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили и направили дрон на замаскированную "буханку". На следующих кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в результате попадания.

Точное время и место уничтожения буханки не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 30 июня дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии рф.

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