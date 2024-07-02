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Война в Украине

Вблизи Волчанска пограничники сожгли замаскированную "буханку" оккупантов (видео)

Анастасия Крыщук

Вблизи Волчанска пограничники сожгли замаскированную 'буханку' оккупантов (видео)
Вблизи Волчанска пограничники сожгли замаскированную ''буханку''

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Там бойцы из бригады "Гарт" уничтожили "Буханку" оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"У Волчанска ударные дроны бригады "Гарт" сожгли замаскированную "буханку" оккупантов", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили и направили дрон на замаскированную "буханку". На следующих кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в результате попадания.

Точное время и место уничтожения буханки не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 30 июня дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии рф.

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