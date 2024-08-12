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Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)

Былим Елена

Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross. Источник: toyota.co.za

Японский автопроизводитель Toyota расширил свою модельную линейку, представив новый компактный кроссовер Starlet Cross, предназначенный специально для рынка Южной Африки. Эта модель является результатом сотрудничества с Suzuki и базируется на платформе популярного Suzuki Fronx.

Облик Starlet Cross сочетает в себе современный дизайн и некоторые элементы, характерные для других моделей Toyota. Светодиодная оптика, разделенная на два уровня, и радиаторная решетка придают автомобилю узнаваемый вид, говорится на сайте Toyota South Africa Motors.

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Несмотря на то, что модель построена на платформе Suzuki, дизайнеры Toyota добавили свои штрихи, чтобы отличить Starlet Cross от других моделей этого сегмента.

Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross

Под капотом Toyota Starlet Cross установлен атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий мощность 103 лошадиные силы. Этот мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний.

Салон автомобиля исполнен в простом, но функциональном стиле. В зависимости от комплектации покупатели могут рассчитывать на 7- или 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов и другие современные опции.

Интересно, что Toyota Starlet Cross значительно дороже своего индийского "брата" Toyota Urban Cruiser Taisor. Такая разница в цене объясняется отличиями в комплектациях и спецификой рынка Южной Африки.

Цена на Toyota Starlet Cross

Этот компактный автомобиль довольно дешевый. Базовая модель обойдется в 16 000 долларов, самый дорогой вариант – 20 000 долларов.

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