Вдвое дешевле RAV4: Toyota представила бюджетный кроссовер Starlet Cross (фото)

Японский автопроизводитель Toyota расширил свою модельную линейку, представив новый компактный кроссовер Starlet Cross, предназначенный специально для рынка Южной Африки. Эта модель является результатом сотрудничества с Suzuki и базируется на платформе популярного Suzuki Fronx.

Облик Starlet Cross сочетает в себе современный дизайн и некоторые элементы, характерные для других моделей Toyota. Светодиодная оптика, разделенная на два уровня, и радиаторная решетка придают автомобилю узнаваемый вид, говорится на сайте Toyota South Africa Motors.

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Несмотря на то, что модель построена на платформе Suzuki, дизайнеры Toyota добавили свои штрихи, чтобы отличить Starlet Cross от других моделей этого сегмента.

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Под капотом Toyota Starlet Cross установлен атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий мощность 103 лошадиные силы. Этот мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний.

Салон автомобиля исполнен в простом, но функциональном стиле. В зависимости от комплектации покупатели могут рассчитывать на 7- или 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов и другие современные опции.

Интересно, что Toyota Starlet Cross значительно дороже своего индийского "брата" Toyota Urban Cruiser Taisor. Такая разница в цене объясняется отличиями в комплектациях и спецификой рынка Южной Африки.

Цена на Toyota Starlet Cross

Этот компактный автомобиль довольно дешевый. Базовая модель обойдется в 16 000 долларов, самый дорогой вариант – 20 000 долларов.

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