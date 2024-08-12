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Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)

Билім Олена

Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross. Джерело: toyota.co.za

Японський автовиробник Toyota розширив свою модельну лінійку, представивши новий компактний кросовер Starlet Cross, призначений спеціально для ринку Південної Африки. Ця модель є результатом співпраці з Suzuki і базується на платформі популярного Suzuki Fronx.

Зовнішність Starlet Cross поєднує в собі сучасний дизайн і деякі елементи, характерні для інших моделей Toyota. Світлодіодна оптика, розділена на два рівні, та решітка радіатора надають автомобілю впізнаваний вигляд, йдеться на сайті Toyota South Africa Motors.

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Попри те, що модель побудована на платформі Suzuki, дизайнери Toyota додали свої штрихи, щоб відрізнити Starlet Cross від інших моделей цього сегмента.

Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross
Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)
Toyota Starlet Cross

Під капотом Toyota Starlet Cross встановлений атмосферний 1,5-літровий бензиновий двигун, який розвиває потужність 103 кінські сили. Цей мотор агрегатується з 5-ступеневою механічною або 4-ступеневою автоматичною коробкою передач. Привід виключно передній.

Салон автомобіля виконаний у простому, але функціональному стилі. Залежно від комплектації, покупці можуть розраховувати на 7- або 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, клімат-контроль, бездротову зарядку для смартфонів та інші сучасні опції.

Цікаво, що Toyota Starlet Cross є значно дорожчою за свого індійського "брата" Toyota Urban Cruiser Taisor. Така різниця в ціні пояснюється відмінностями в комплектаціях та специфікою ринку Південної Африки.

Ціна на Toyota Starlet Cross 

Цей компактний автомобіль доволі дешевий. Базова модель обійдеться у 16 000 доларів, найдорожчий варіант – 20 000.

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