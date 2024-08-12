Удвічі дешевше за RAV4: Toyota представила бюджетний кросовер Starlet Cross (фото)

Японський автовиробник Toyota розширив свою модельну лінійку, представивши новий компактний кросовер Starlet Cross, призначений спеціально для ринку Південної Африки. Ця модель є результатом співпраці з Suzuki і базується на платформі популярного Suzuki Fronx.

Зовнішність Starlet Cross поєднує в собі сучасний дизайн і деякі елементи, характерні для інших моделей Toyota. Світлодіодна оптика, розділена на два рівні, та решітка радіатора надають автомобілю впізнаваний вигляд, йдеться на сайті Toyota South Africa Motors.

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Попри те, що модель побудована на платформі Suzuki, дизайнери Toyota додали свої штрихи, щоб відрізнити Starlet Cross від інших моделей цього сегмента.

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Toyota Starlet Cross

Під капотом Toyota Starlet Cross встановлений атмосферний 1,5-літровий бензиновий двигун, який розвиває потужність 103 кінські сили. Цей мотор агрегатується з 5-ступеневою механічною або 4-ступеневою автоматичною коробкою передач. Привід виключно передній.

Салон автомобіля виконаний у простому, але функціональному стилі. Залежно від комплектації, покупці можуть розраховувати на 7- або 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, клімат-контроль, бездротову зарядку для смартфонів та інші сучасні опції.

Цікаво, що Toyota Starlet Cross є значно дорожчою за свого індійського "брата" Toyota Urban Cruiser Taisor. Така різниця в ціні пояснюється відмінностями в комплектаціях та специфікою ринку Південної Африки.

Ціна на Toyota Starlet Cross

Цей компактний автомобіль доволі дешевий. Базова модель обійдеться у 16 000 доларів, найдорожчий варіант – 20 000.

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