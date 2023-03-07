Весна принесет огромное счастье трем знакам зодиака

Весна 2023 года обещает быть исключительной: шесть планет сменили знаки, некоторые из них впервые за десятки или даже сотни лет. Это большое изменение, несомненно, ускорит темп нашей жизни!

Транзит Сатурна в Рыбах, Плутон в Водолее и Меркурии, Венера, Юпитер и Солнце входят в Овна, таким образом готовя нас к исследованию новых территорий в последующие месяцы. Астрологи назвали знаки, которым повезет больше всего.

Телец

Солнце входит в знак Овна в понедельник, 20 марта, принося вам новую энергию после переживания наиболее эмоционального сезона. Это космическое событие знаменует начало весны, время праздника радости, изобилия и творчества. На следующий день Молодая Луна также войдет в Овна. Если вы хотите продвинуться в своей работе или больше инвестировать в захваченный проект, отметьте эту дату в своем календаре.

Видео дня

23 марта Плутон поселяется в Водолее и приглашает вас начать новую главу в вашей жизни, которая, вероятно, предвещает хорошие успехи для вашей карьеры. С финансовой стороны, когда Юпитер двигается в Овне, ожидайте значительного увеличения вашего дохода. Весна 2023 позволит вам пережить новые впечатления, испытать новые эмоции и насладиться непревзойденным выбросом адреналина.

Стрелец

Совсем скоро весна принесет вам хорошие новости. Венера в Овне, ваши межличностные взаимодействия могут преуспевать. Будьте готовы ощутить возрождение страсти и нежности к своему партнеру или познать настоящую любовь! Не бойтесь рисковать, делая первый шаг или выражая свои чувства честно и открыто. Если вы одиноки, это идеальное время для вас, чтобы познакомиться с новыми людьми и попытать счастья.

Читайте также: Три знака зодиака вскоре столкнутся с тяжелыми временами

Транзит Юпитера в Овне до середины мая, поэтому ждите больших прибылей в апреле благодаря вашему упорному труду и контрактам, которые вы можете подписать. Однако будьте осторожны, если вам придется ссудить деньги, поскольку велика вероятность того, что некоторые люди окажутся неплатежеспособными. Будьте бдительны, избегайте ненужных расходов и тщательно управляйте своим бюджетом.

Рыбы

Сатурн войдет в ваш знак в начале марта и останется там до 2025 года. Этот период будет отмечен глубокой преданностью с вашей стороны в разных областях. Звезды приглашают вас сосредоточить вашу энергию на важных аспектах вашей жизни, включая хороших людей вокруг вас. Планета совмещает дисциплинированность и честность.

Решения и обязательства, которые вы примете в течение этого времени, выдержат проверку временем. Не бойтесь и идите сломя голову, ведь Вселенная вас поддерживает. Меркурий и Венера также проходят через ваш знак, поэтому вы можете делать смелые шаги, идти на риск и наслаждаться жизнью по полной. Судьба подарит вам возможность добиться всего того, что вам не удавалось за последние годы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!