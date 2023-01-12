Весной неизбежно возрастут цены на коммунальные услуги: какие тарифы увеличатся

В Украине введен мораторий на повышение цен на коммунальные тарифы до конца военного положения, но некоторые тарифы могут возрасти до окончания войны.

"Заморозка" цен на коммуналку касается, прежде всего, отопления, горячей воды и стоимости природного газа. Так, с 1 января 2023 подорожала электроэнергия для промышленности и ожидается, что весной, когда истечет срок действия заниженных цен, тарифы могут повыситься и для бытовых потребителей, если регулятор не оставит их на прежнем уровне.

Глава налогового комитета Даниил Гетьманцев считает, что после завершения отопительного сезона 2022-2023 также возрастут и цены на газ для населения. По его мнению, действующий тариф неоправданно занижен. Пересмотр цен состоится в апреле до завершения войны.

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После окончания войны в Украине и отмены моратория ожидается неизбежный существенный рост всех тарифов. В частности, эксперты прогнозируют значительный рост тарифов на водоснабжение и электроэнергию. Их рост заметно по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на мораторий.

По информации Госстата, жилищно-коммунальные услуги для населения подорожали на 4,3%. Больше всего прибавила в стоимости канализация – 14,9%, водоснабжение – 12%, содержание и ремонт жилья – около 24%.

В конце 2022 года правительство выделило 14 млрд гривен субвенций, чтобы замораживание тарифов не сильно отразилось на местных бюджетах.

Раньше мы писали о том, что будет с тарифами на коммунальные услуги в 2023 году и чего следует ожидать украинцам.

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